Единогласными решениями судей: Ян победил Ядонга, О'Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Пётр Ян одержал победу над Сонг Ядонгом на турнире UFC 299 в Майами. Россиянин не лучшим образом провёл первый раунд, но впоследствии перехватил инициативу и превзошёл бойца из КНР как в стойке, так и в борьбе. И благодаря этому прервал серию из трёх поражений. В свою очередь, чемпион легчайшего веса Шон О’Мэлли взял реванш у Марлона Веры и успешно провёл первую защиту титула, а Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени во второй пятиминутке.

Очередной номерной турнир UFC в Майами мог порадовать впечатляющим составом участников и наличием сразу нескольких звёзд первой величины, включая Дастина Порье, Кёртиса Блэйдса и Рафаэла Дос Аньоса. А также боем за титул в легчайшем весе между одним из знаковых представителей своего поколения в лице Шона О’Мэлли и ярким Марлоном Верой.

Но для российских болельщиков главная интрига заключалась в том, сумеет ли Пётр Ян сломить сопротивление Сонг Ядонга и положить конец своим неудачам. К этому шоу Безжалостный подходил на серии из трёх поражений подряд. И хотя большая часть из них была крайне спорной, легче от этого не становилось.

Безусловно, на бумаге Ян выглядел фаворитом в дуэли с Ядонгом. За бывшего чемпиона говорили как мастерство, так и огромный опыт, но недооценивать бойца из КНР было нельзя. В двух предыдущих боях тот взял верх и находился в прекрасном психологическом состоянии, а также практически ничего не терял в случае фиаско, что значительно упрощало ему задачу. Проигрыш четвёртому номеру рейтинга вряд ли сказался бы на позиции занимающего седьмую строчку спортсмена, в то время как победа могла запросто включить его в число претендентов на титул.

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И уже в дебюте было видно, насколько более раскрепощённым выглядит Ядонг. Он рисковал в разменах, пробовал ловить Яна на свои фирменные размашистые, но очень быстрые удары, а в концовке пятиминутки даже немного пригрозил борьбой. Китаец буквально вцепился в россиянина и один раз даже перевёл того на настил, пусть и не смог надолго там удержать.

Угловые Яна были весьма откровенны и в перерыве оценили его выступление в стартовом отрезке как неважное, призвав прибавить в активности. Но Ядонг не собирался сбавлять обороты. Он вновь прибегнул к борцовским навыкам, а когда это не принесло должного успеха, принялся бесстрашно обмениваться ударами в стойке. И временами Петру приходилось непросто. Да, сам он неплохо попадал, но подавляющим преимуществом похвастаться не мог.

Как ни странно, переломным стал момент в середине раунда. У Яна возникли проблемы с перчаткой, потребовавшие приглашения катмена в октагон. И эта ситуация так раззадорила бойца, что тот сходу опрокинул Ядонга на землю, а потом несколько раз здорово сработал на ближней дистанции — особенно опасно выглядели тяжёлые хуки по корпусу. Завершил же он этот спурт эффектным проходом в ноги и серией локтей в партере, в результате чего у Ядонга открылось рассечение на левой брови.

Ян поймал кураж и впоследствии практически не упускал инициативу. Да, временами Ядонг ухитрялся проходить никогда не славившуюся своей крепостью защиту россиянина, но тот отвечал гораздо более внушительно. За последующие четыре минуты на лице бойца из КНР образовалась ещё пара неприятных сечек, а последнюю Пётр вновь провёл в позиции сверху. И тем самым поставил жирную точку в этом противостоянии. Судьи посчитали так же и встали на его сторону — 29:28. В интервью после боя экс-чемпион UFC поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил об открытии «сезона реваншей». Правда, имя следующего оппонента называть не стал.

Поединок между Яном и Ядонгом стал первым в рамках главной программы UFC 299, но пара значимых событий произошла ещё по ходу предварительной. Так, Матеуш Гамрот исполнил 11 тейкдаунов и взял верх над бывшим владельцем звания в лёгком весе Рафаэлем Дос Аньосом, а Кёртис Блэйдс нанёс сокрушительное поражение одному из самых перспективных представителей тяжёлого дивизиона. Только за первую пятиминутку Жаилтон Алмейда девять раз перевёл именитого борца на канвас, а в начале второго мог сделать это и в десятый. Но был остановлен серией мощнейших хаммерфистов, прервавших его серию из 15 побед подряд.

В свою очередь, блестящие навыки грэпплинга не спасли от очередного провала и Гилберта Бёрнса. Бывший первый претендент на трофей в полусредней категории семь раз укладывал Джека Делла Маддалену на настил, но в стойке был не так успешен. За три неполных раунда он нанёс почти в два с половиной раза меньше значимых ударов (27:67), а в концовке оказался в нокауте. Обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу совершил грубейшую ошибку и позволил австралийцу выйти из сложного положения на земле, а уже спустя секунду получил коленом в голову и сам рухнул на настил. Австралиец без проблем добил соперника и одержал седьмую победу подряд в UFC.

В свою очередь, первый успех в крупнейшем MMA-промоушене планеты отпраздновал Майкл Пэйдж. В середине 2010-х тот считался одним из самых зрелищных и перспективных полусредневесов планеты, способным «пошуметь» в UFC. Но по тем или иным причинам британец раз за разом не использовал возможность попробовать свои силы в чемпионате, продолжая биться в Bellator. И не успел заметить, как потерпел пару поражений и потерял не только идеальный рекорд, но и популярность.

В итоге, до UFC Пэйдж добрался уже в возрасте 36 лет и получил в противники очень яркого, но нестабильного Кевина Холлэнда. И хотя порадовал болельщиков парой эффектных кикбоксёрских комбинаций и крайне неожиданных решений, не вызвал фурор своим выступлением и выиграл лишь судейским решением, пусть и единогласным.

В отличие от того же Дастина Порье, уже во втором раунде снявшего все вопросы в битве с Бенуа Сен-Дени. Хотя поначалу американцу приходилось крайне непросто. В первом француз был очень активен и в три раза превзошёл оппонента по числу значимых попаданий (38:12), а на последних секундах чуть было не поймал того на рычаг локтя. А после перерыва продолжил огрызаться, ответив на попытку гильотины своим удушающим сзади.

Однако Порье выбрался из сложнейшей ситуации, а в середине отрезка дважды здорово поймал Сен-Дени на встречном движении. Но если левый прямой Бенуа выдержал и ухитрился сразу же вернуться в вертикальное положение, то от правого хука оправиться уже не сумел. Дастин одержал юбилейную, 30-ю победу в карьере и реабилитировался за неудачу в поединке с Джастином Гэтжи.

После этого настал черёд главного боя вечера, в котором Шон О’Мэлли пытался не только провести первую защиту пояса в легчайшем весе, но и отомстить Марлону Вере за обидное поражение трёхлетней давности. В августе 2020-го он уступил нокаутом в стартовом раунде, но причиной всему стала полученная травма ноги, из-за которой американец и не сумел должным образом защищаться от атак эквадорца. И было крайне любопытно посмотреть, было ли то фиаско действующего чемпиона случайностью.

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Этот поединок продемонстрировал, какого прогресса добился О’Мэлли за три с половиной года. Вера ожидаемо сделал ставку на ранее принёсшие ему успех лоу-кики, но Шон был готов к этому и пресекал попытки вновь «разбить» себе ногу, а сам регулярно находил бреши в обороне претендента. И уже во втором отрезке чуть было не отправил того на настил. Великолепным ударом коленом он потряс Марлона и разбил ему нос, но добавить в свой послужной список очередной нокаут не сумел.

К чести Веры, тот не сдался и продолжал огрызаться как в третьем, так и в четвёртом раундах, хотя раз за разом пропускал разящие выпады О’Мэлли. Тот был хорош — здорово контролировал дистанцию и «обстреливал» как голову, так и корпус противника, а также своевременно пресекал его попытки сблизиться. И перед заключительной пятиминуткой имел в активе почти в два с половиной раза больше значимых ударов и вполне мог вести 4:0 на карточках судей.

В итоге О’Мэлли не упустил своего и уверенно довёл дело до победы, повторив собственный рекорд по числу попаданий (230). Правда, в дуэли с Крисом Моутиньо ему потребовалось для этого менее 15 минут. Все трое представителей жюри встали на его сторону, а один из них даже увидел его подавляющее превосходство в одном из отрезков. Шон успешно защитил звание чемпиона в 61,2 кг и взял убедительный реванш у Веры.