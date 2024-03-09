RT в Telegram
Подпишись

Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории француз Фрэнсис Нганну после поражения от экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.
Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил
  • Gettyimages.ru

«Возможно, я вернусь в смешанные единоборства. Но не переживайте, я здесь ещё не закончил. Удар Джошуа я не почувствовал. На мой взгляд, именно в этом и заключается суть нокаута», — цитирует Нганну MMA Junkie.

По словам 37-летнего бойца ММА, сейчас он намерен вернуться домой, немного отдохнуть.

«У меня был невероятный день. Мне предстоит обдумать свои следующие действия», — добавил Нганну.

Джошуа одержал досрочную победу над Нганну на турнире в Эр-Рияде. Британец нокаутировал француза во втором раунде.

В активе Джошуа теперь 28 побед и три поражения. Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Магомед Курбанов уступил техническим нокаутом Исраилу Мадримову в поединке за вакантный чемпионский пояс WBA в первом среднем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить