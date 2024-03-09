Нганну — о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа: я ещё здесь не закончил

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории француз Фрэнсис Нганну после поражения от экс-чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBF Энтони Джошуа дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.

«Возможно, я вернусь в смешанные единоборства. Но не переживайте, я здесь ещё не закончил. Удар Джошуа я не почувствовал. На мой взгляд, именно в этом и заключается суть нокаута», — цитирует Нганну MMA Junkie.

По словам 37-летнего бойца ММА, сейчас он намерен вернуться домой, немного отдохнуть.

«У меня был невероятный день. Мне предстоит обдумать свои следующие действия», — добавил Нганну.

Джошуа одержал досрочную победу над Нганну на турнире в Эр-Рияде. Британец нокаутировал француза во втором раунде.

В активе Джошуа теперь 28 побед и три поражения. Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Магомед Курбанов уступил техническим нокаутом Исраилу Мадримову в поединке за вакантный чемпионский пояс WBA в первом среднем весе.