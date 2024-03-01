Первый в истории: Малыхин сокрушил де Риддера и стал чемпионом ONE FC в трёх дивизионах

Анатолий Малыхин взял верх над Ренье де Риддером на турнире ONE 166, который прошёл в Лусаиле. На протяжении двух раундов он избивал соперника в стойке, а в третьем обрушил на него шквал ударов в партере. Измученный голландец не сумел оправиться от этого и подняться на ноги, из-за чего рефери был вынужден засчитать ему поражение техническим нокаутом. Россиянин завоевал титул в среднем весе и стал первым в истории лиги единовременным чемпионом в трёх дивизионах.

Если брать исключительно смешанные единоборства, то в истории ONE FC лишь пяти спортсменам удавалось одновременно удерживать чемпионское звание в двух дивизионах. Сначала эта планка покорилась Мартину Нгуену, затем его успех повторили Аунг Ла Нсанг, Ренье де Риддер и Кристиан Ли, а последним до этой вершины добрался Анатолий Малыхин. С разницей в 16 месяцев он завоевал сначала временный, а потом полноценный титул в тяжёлом весе, а между делом взял и пояс в полутяжёлом. И хотя уже это можно было считать более чем впечатляющим достижением, россиянин решил не останавливаться на достигнутом и стать первым в истории чемпионом в трёх разных категориях.

Правда, на его пути стояли два препятствия. Фигура де Риддера вряд ли пугала и его самого, и болельщиков. Ведь именно в поединке с голландцем он завоевал трофей в полутяжёлом весе, причём сделал это более чем убедительно — нокаутом в первом раунде. Но тогда ему было необходимо «согнаться» до 102 кг, а на этот раз — впервые в карьере опуститься до 93 кг. Уложиться в этот лимит само по себе должно было стать трудным испытанием для природного тяжа Малыхина, но тот чудесным образом справился. И не стал сдерживать эмоций, сопроводив новость об успешно проведённом взвешивании громогласным «Let’s go», чем слегка напугал официальных представителей лиги.

Как рассказывал перед битвой Малыхин, в ходе тренировочного лагеря он уделял большое внимание борьбе, ожидая, что на этот раз де Риддер постарается как можно чаще затягивать его в партер. Не зря же тот обладает чёрным поясом не только по дзюдо, но и по бразильскому джиу-джитсу. И он оказался прав. Первую же массированную атаку со стороны россиянина голландец постарался пресечь клинчем, вцепившись в него мёртвой хваткой. И пусть продержался так почти минуту, уложить номинального претендента на настил не смог.

В целом было заметно, что де Риддер вынес определённые уроки из своего сокрушительного положения 15-месячной давности. Он старался как можно реже сближаться с Малыхиным, а если удержаться на дистанции всё же не удавалось, сразу «вязал» соперника. При этом временами преуспевал и в стойке. Его правый лоу-кик вышел очень жёстким и даже привёл к падению Анатолия. Но то были лишь яркие эпизоды. В ударной технике россиянин смотрелся предпочтительнее и умело чередовал комбинации по голове и корпусу.

Вопрос был в том, как скажется на выступлении Малыхина изнурительная весогонка. Не отразиться на его выносливости она не могла, но было сложно сказать, как быстро усталость всё же настигнет его. Во втором раунде движения Анатолия стали чуть медленнее, но он по-прежнему старался работать интенсивно и постоянно прессинговать де Риддера, регулярно выбрасывая тяжелейшие удары по обоим этажам. При этом затащить россиянина на канвас у голландца по-прежнему не получалось. Тот был готов к этому и пресёк очередную попытку спролом.

В итоге, первым силы покинули де Риддера, слишком часто пропускавшего по туловищу. Ещё в конце второго отрезка он тяжело дышал и временами был вынужден буквально спасаться бегством, а в дебюте третьего раунда его «бензобак полностью иссяк». В отчаянии он вновь бросился в ноги Малыхину, но вместо этого сам рухнул на настил и оказался под градом ударов, в том числе коленями.

Последние крупицы энергии голландец потратил на попытку рычага локтя. Анатолий с лёгкостью вырвался и мгновенно поднялся, приглашая Ренье продолжить рубку в стойке. Но тот так и не вернулся в вертикальное положение. Судья Хёрб Дин несколько раз призывал чемпиона встать, но впоследствии был вынужден снять его с боя.

Малыхин одержал 14-ю досрочную победу подряд и завоевал трофей в среднем весе, став первым единовременным чемпионом ONE FC в трёх дивизионах. И ещё до церемонии награждения обратился к своим болельщикам, наблюдавшим за его выступлением в Лусаиле.

«Россия! Для всех, кто сейчас у экранов. Я шёл до конца, рисковал. Дал вам это зрелище. С богом, братья», — сказал Малыхин, после чего примерил на себе все три пояса.

Помимо Малыхина, на шоу ONE в Катаре победы одержали ещё двое россиян, бившихся по правилам муай-тай. И если Владимир Кузьмин лишь единогласным решением судей взял верх над Зафером Сайиком, то Али Салдоев в эффектной манере нокаутировал Закарию Эль-Джамари. В начале второго раунда он обрушил на него шквал ударов и заставил рефери вмешаться.

Правда, куда больший резонанс вызвали две битвы основного карда, завершившиеся дисквалификациями участников. Сначала красную карточку за пассивное ведение боя получил бывший чемпион ONE в тяжёлой категории Арджан Бхуллар, уступивший другому экс-оппоненту Малыхина — Амиру Алиакбари. А затем за запрещённый бросок был наказан Джарред Брукс. Американец буквально вбил головой в канвас филиппинца Джошуа Пасио, после чего произвёл добивание.