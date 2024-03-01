Василевский вспомнил, как выходил на схватку с высокой температурой

Российский боец Вячеслав Василевский рассказал, как проводил поединок с высокой температурой.

«Около двух лет назад вышел на схватку с Исламом Жангоразовым с температурой 39,5 ˚С. Тогда понимал, поступок не совсем адекватный. Поначалу сам думал так же. Оказалось, подхватил коронавирус. После взвешивания мне становилось всё хуже, а утром стало совсем плохо. Пытался принимать таблетки — ибупрофен, ибуклин, но состояние не улучшалось, а вечером уже был бой», — заявил Василевский RT.

Он также ответил на вопрос, почему не снялся с турнира.

«Нужно было делать это раньше, хотя бы утром, а я до последнего надеялся, что всё наладится. В тот момент во мне буквально боролись два человека. И когда приехал на съёмки шоу, мне вспомнился момент из любимого фильма «Легенда №17». Когда Валерий Харламов получил травму и лежал в больнице, а к нему пришёл Анатолий Тарасов. Хоккеист в депрессии, на столе у него бутылка водки. И он говорит: «Да какая уже разница? С канадцами сыграть не смогу. Жизнь кончилась». А тренер отвечает ему: «Валера, сможешь или нет — только тебе решать. И никому больше».

В тот момент прекрасно понимал, в таком состоянии боксировать не способен. Делаю два шага и тут же начинается одышка. Снимаю футболку, а меня бьёт озноб, слабость неимоверная. Но перед самой битвой вспомнил тот диалог и решил, что смогу. И получилось. Хотя бился как робот, на автомате. Не помнил никаких подробностей той дуэли — всё было как в страшном сне. Но зато теперь мне уже ничего не страшно. Нет температуры под 40 — значит всё хорошо», — добавил Василевский.

Полностью интервью Василевского читайте на сайте RT.

Ранее Василевский прокомментировал свой поединок с Владиславом Ковалёвым.