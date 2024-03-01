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Василевский — о поединке с Ковалёвым: это своего рода противостояние старой школы и новой волны

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Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал свой поединок с Владиславом Ковалёвым.
Василевский — о поединке с Ковалёвым: это своего рода противостояние старой школы и новой волны
  • РИА Новости

«Хотя он и представитель поп-MMA, неплохо проявляет себя в той же кулачке. До их встречи Мухамеда Калмыкова считали чуть ли не лучшим в этом виде, но Ковалёв вышел и победил его. А потом побил ещё несколько сильных ребят в Hardcore FC. Определённую нишу Владислав занимает, о нём многие слышали даже в мире смешанных единоборств. А по мнению некоторых, он способен брать верх над профессионалами. Поэтому мне крайне любопытно оценить его уровень, посмотреть, насколько он хорош. Это своего рода противостояние старой школы и новой волны», — заявил Василевский RT.

Полностью интервью Василевского читайте на сайте RT.

Ранее Василевский не исключил своего возвращения в смешанные единоборства.

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