Василевский не исключил своего возвращения в смешанные единоборства

Российский боец Вячеслав Василевский высказался о своём возвращении в смешанные единоборства.

«Ничего не исключаю. Но сейчас у меня изменились приоритеты. Если раньше всё подстраивалось под спорт, то сейчас — под телевизионную деятельность. И тренировки к боям по MMA не очень сочетаются с этим. Ведь там нужно быть готовым к многоуровневой дуэли, рассчитанной минимум на три раунда по пять минут», — заявил Василевский RT.

Полностью интервью Василевского читайте на сайте RT.

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