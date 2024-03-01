RT в Telegram
Подпишись

Василевский не исключил своего возвращения в смешанные единоборства

Короткая ссылка
Российский боец Вячеслав Василевский высказался о своём возвращении в смешанные единоборства.

«Ничего не исключаю. Но сейчас у меня изменились приоритеты. Если раньше всё подстраивалось под спорт, то сейчас — под телевизионную деятельность. И тренировки к боям по MMA не очень сочетаются с этим. Ведь там нужно быть готовым к многоуровневой дуэли, рассчитанной минимум на три раунда по пять минут», — заявил Василевский RT.

Полностью интервью Василевского читайте на сайте RT.

Ранее Усман заявил о желании провести реванш с Чимаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить