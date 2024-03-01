Усман заявил о желании провести реванш с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман рассказал, что хочет провести реванш с Хамзатом Чимаевым.

«Кто бы не хотел увидеть наш реванш? Хамзат рассчитывает стать бойцом чемпионского уровня, поэтому, почему бы нам не провести реванш на пять раундов? Все хотят это увидеть, однако многое будет зависеть от того, что они решат с чемпионским боем в среднем дивизионе», — приводит слова бойца MMAJunkie.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев объяснил, почему отказался от боя с Эдвардсом на турнире UFC 300.