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Борисов проведёт защиту титула чемпиона ACA в легчайшем весе 19 апреля

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Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов проведёт защиту чемпионского титула в Санкт-Петербурге на турнире ACA 174.
Борисов проведёт защиту титула чемпиона ACA в легчайшем весе 19 апреля
  • Gettyimages.ru

«В главном бою на ACA 174 он встретится с претендентом Павлом Витруком. Для Борисова это первая защита пояса, обладателем которого он стал в марте 2023 года», — сообщили в пресс-службе турнира.

В активе 39-летнего Борисова 26 побед, шесть поражений и одна ничья. На счету 33-летнего Витрука 18 побед, шесть поражений и один ничейный поединок.

Соревнования пройдут 19 апреля на «Сибур Арене».

Ранее сообщалось, что турнир бойцовской лиги «Наше Дело», запланированный на 2 марта, переносится.

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