Турнир бойцовской лиги «Наше Дело», запланированный на 2 марта, переносится.

«По техническим причинам, связанным с местом проведения, турнир «Наше Дело 82» переносится на другую дату с сохранением карда. Всю информацию о новой дате проведения мероприятия лига объявит в ближайшее время», — сообщила пресс-служба лиги «Наше Дело».

Турнир «Наше Дело 82» должен был пройти в Москве 2 марта.

Главное событие вечера — поединок победителя Гран-при ACA, бойца топ-10 России Эдуарда «Львиное Сердце» Вартаняна (25–4) и бойца из Казахстана, бывшего чемпиона M-1 Challenge, экс-бойца UFC Дамира Исмагулова (24–3).

Ранее сообщалось, что Ислам Омаров победил Алексея Полпудникова в главном бою на турнире ACA 171.