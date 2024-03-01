Хабиб Нурмагомедов предложил UFC два следующих боя для Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем чемпиона мира UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Холлоуэй должен в сентябре драться с Топурией, Гейджи должен драться с Махачевым в мае — июне. Победитель боя Арман Царукян — Чарльз Оливейра должен подраться с победителем схватки Гейджи и Махачева на турнире в Абу-Даби в конце года», — заявил Хабиб MMA Junkie.

Свой последний поединок россиянин провёл в октябре, где второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, сколько поединков проведёт его клиент в 2024 году.