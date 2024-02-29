Бой Исмаилова с Токовым, возвращение Яна и Нурмагомедова, поход Малыхина за третьим титулом: главные события марта в ММА

Магомед Исмаилов сразится с Анатолием Токовым в главном поединке турнира ACA 172 и постарается реабилитироваться за поражение 11-летней давности. Пётр Ян вернётся в октагон после годичной паузы и померится силами с Сонгом Ядонгом, а не дравшийся с января 2023 года Умар Нурмагомедов встретится с дебютантом промоушена Бекзатом Альмаханом. Шон О'Мэлли проведёт дебютную защиту титула UFC в легчайшем весе, а Анатолий Малыхин предпримет попытку стать первым в истории чемпионом ONE FC в трёх дивизионах.

ONE 166

Дата и место проведения: 1 марта, Лусаил (Катар).

Значимые бои: Анатолий Малыхин (ч) — Ренье де Риддер (ч) (титул в среднем весе).

В первый день весны состоится крайне любопытный поединок в смешанных единоборствах. Чемпион ONE FC в двух дивизионах Анатолий Малыхин постарается завоевать титул в ещё одной, средней категории. На бумаге осуществить задуманное ему попытается помешать Ренье де Риддер, с которым их пути пересекались в декабре 2022 года. Тогда россиянин не дал голландцу продержаться и раунда и отобрал у него трофей в 102,1 кг. Но на деле ему придётся сражаться не только с оппонентом, но и с собственным организмом.

Сейчас главный вопрос заключается в том, сумеет ли Малыхин выдержать тяжелейшую весогонку и подойти к турниру в хорошей физической форме (об идеальной речь вряд ли идёт). В последней схватке с Арджаном Бхулларом он весил около 108 кг, а на этот раз ему необходимо уложиться в лимит 93 кг. И для природного тяжеловеса это кажется невероятно сложной задачей. Правда, менеджер Александр Скаредин верит в способность своего клиента удачно пройти эти испытания и предстать в клетке предельно готовым. И если всё сложится хорошо, то Анатолий покинет Лусаил в статусе первого в истории чемпиона ONE в трёх дивизионах.

UFC Fight Night 238

Дата и место проведения: 2 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев, Мухаммад Мокаев — Алекс Перес, Умар Нурмагомедов — Бекзат Альмахан.

Уже спустя сутки пройдёт первый турнир UFC в марте, где выступят трое россиян. Правда, на данный момент страну представляет лишь один из них. Речь об Умаре Нурмагомедове, который готовится провести первый поединок с января 2023-го. Тогда он сокрушил Раони Барселоса и получил право сразиться с бывшим претендентом на временный титул Кори Сэндхагеном, но снялся из-за травмы плеча. А когда восстановился после повреждения, столкнулся с серьёзными проблемами. Как неоднократно признавался его менеджер Али Абдель-Азиз, он попросту не мог найти ему соперника, ведь все поголовно отказывались делить октагон с не знающим поражений дагестанцем.

В итоге самым смелым оказался дебютант крупнейшего промоушена планеты Бекзат Альмахан. Казахстанец прославился в лигах Octagon и UAE Warriors, где одержал шесть последних побед, но над далеко не самыми сильными противниками. И сложно представить, за счёт чего он сумеет составить конкуренцию Нурмагомедову. Правда, и самому Умару этот успех позволит разве что улучшить идеальный рекорд.

В свою очередь, куда более серьёзное испытание ждёт Мухаммада Мокаева. Он схлестнётся с седьмым номером наилегчайшего дивизиона Алексом Перезом и в случае победы станет полноправным участником гонки за трофей, ведь его беспроигрышная серия в категории 56,7 кг достигнет шести схваток. И хотя мексиканца не стоит списывать со счетов, назвать его фаворитом не получится, ведь из последних 12 битв сразу десять отменились, а в оставшихся двух он уступил удушающими. Правда, бывшим чемпионам — Дейвесону Фигередо и Александру Пантоже.

Непросто придётся и Шамилю Газиеву, в своём дебютном бою сокрушившему Мартина Будая. Но если словак не относился к главным звёздам тяжёлой категории, то Жаирзиньо Розенстрайк такого статуса явно заслуживает. Да, сейчас он уже не входит в число претендентов на пояс и занимает лишь 12-ю строчку в рейтинге, но потрепать нервы способен. Вопрос лишь в том, сумеет ли спортсмен из Бахрейна защититься от борьбы, если соперник решит обратиться к ней. Ведь суринамец очень силён как в стойке, так и в партере.

ACA 172

Дата и место проведения: 9 марта, Москва (Россия).

Значимые бои: Магомед Исмаилов — Анатолий Токов, Абубакар Вагаев — Эдил Эсенгулов (Гран-при в полусреднем весе), Курбан Тайгибов — Биберт Туменов (Гран-при в полулёгком весе), Мехди Байдулаев — Махарбек Каргинов (Гран-при в легчайшем весе), Тимур Валиев — Александр Подлесный.

Сверхнасыщенной первую половину марта сделает масштабное шоу ACA, колоссальный интерес к которому прежде всего обусловлен дуэлью между звёздами среднего веса. В мае 2013 года Магомед Исмаилов попался на кимуру и всего за три минуты проиграл Анатолию Токову, потерпев первое поражение в карьере. И только спустя 11 лет он получил шанс реваншироваться. Поспособствовали этому как неопределённость с будущим соперником в объединённом промоушене PFL и Bellator, так и длительный простой. Последний раз воспитанник Фёдора Емельяненко заходил в клетку в феврале 2023-го, когда безуспешно пытался отобрать пояс у Джонни Эблина. И был очень рад наконец прервать паузу.

Вопрос лишь в том, сумеет ли Исмаилов быстро перестроиться и в идеальной форме подойти к битве в рамках смешанных единоборств. Ведь три боя из последних четырёх он провёл по правилам бокса и вполне мог утратить кондиции. При этом любопытно будет оценить и прогресс Токова в борьбе, ведь совсем недавно он стал тренироваться в зале Universal Fighters в Дагестане. Если это поможет ему защищаться от тейкдаунов Магомеда, то ответный бой может обернуться для него не самым сложным испытанием.

На этом список интересных поединков ACA 172 не заканчивается. Впервые с 2019 года в России выступит Тимур Валиев, так и не сумевший зарекомендовать себя в UFC. Там он выиграл две схватки из четырёх и был уволен, а впоследствии не смог пробиться обратно через шоу The Ultimate Fighter. Противостоять ему будет крепкий Александр Подлесный, взявший верх три раза подряд.

Помимо прочего, по итогам московского шоу определятся три финалиста Гран-при лиги в различных дивизионах. Бывший чемпион в полусреднем весе Абубакар Вагаев померится силами с бывшим обладателем титула Open FC Эдилом Эсенгуловым, а в полулёгком весе сразятся два ярких панчера — Биберт Туменов и Курбан Тайгибов, имеющие в активе 15 побед нокаутом на двоих. В свою очередь, в рамках легчайшей категории сойдутся Мехди Байдулаев и Махарбек Каргинов. На бумаге фаворитом выглядит первый, ведь его беспроигрышная серия составляет десять боёв — вдвое больше, чем у оппонента.

UFC 299

Дата и место проведения: 9 марта, Майами (США).

Значимые бои: Шон О'Мэлли (ч) — Марлон Вера (титул в легчайшем весе), Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени, Пётр Ян — Сонг Ядонг.

В этот же вечер в Майами прогремит главное шоу UFC в марте. И оно не обойдётся без схватки за трофей. Шон О'Мэлли впервые будет защищать пояс в 61,2 кг, зато от более чем знакомого оппонента. Ведь именно Марлон Вера нанёс ему первое и пока единственное поражение в карьере в августе 2020 года. Номинально эквадорец забил соперника в партере, но на деле ключевыми стали лоу-кики, с помощью которых он нанёс американцу тяжёлую травму и вывел его из строя более чем на полгода.

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Но, как оказалось впоследствии, это фиаско пошло О'Мэлли на пользу. С тех пор он выиграл в пяти из шести поединков и отобрал титул у Алджэмейна Стерлинга, в то время как Вера сосредоточился на избиении ветеранов. Но если Фрэнки Эдгара и Доминика Круса он жёстко нокаутировал, то находящемуся в расцвете сил Сэндхагену уступил, после чего справился лишь с заметно сдавшим Педро Муньосом. И вряд ли получил бы право сразиться за трофей, если бы не красивая история противостояния с Шоном.

В целом UFC 299 может похвастать одним из самых звёздных составов участников за долгое время. В Майами подерутся Дастин Порье, Гилберт Бёрнс, Кёртис Блэйдс, Рафаэль Дос Аньос и Матеуш Гамрот. Но российских болельщиков больше всего заинтересует дуэль с участием Петра Яна. Безжалостный вернётся после годичного простоя и постарается прервать серию из трёх поражений. А помешать сделать это ему попытается Сонг Ядонг.

Да, отнести китайца к элите легчайшего веса сложно, но в этом и его главная опасность. Ранее его уже успели недооценить и вышеупомянутый Марлон Вера, и Марлон Мораес. И если первого он победил единогласным решением судей, то второго нокаутировал за 126 секунд. И Яну нельзя допускать их ошибок. Если он выступит в свою силу, то без особых проблем пройдёт Ядонга, но если вновь подойдёт к шоу в неидеальном состоянии, то рискует испытать серьёзные сложности.