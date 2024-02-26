Фахретдинов назвал сроки следующего боя в UFC
- globallookpress.com
- © Louis Grasse
«Надеюсь, июнь, после Рамадана. Будет ли соперник из топ-15? Пока не знаем, кого дадут, с тем и будем драться, но, надеюсь, он будет из топ-15, повыше меня», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, что бой Фахретдинова и дос Сантоса на турнире UFC завершился вничью.
Поединок продлился все три раунда и завершился ничьей.
Теперь на счету Фахретдинова 23 победы, одно поражение и одна ничья. В активе бразильца 24 победы, одно поражение и один ничейный результат.
Ранее тренер Махачева заявил, что следующий бой россиянина может пройти в июне.