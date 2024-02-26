Фахретдинов назвал сроки следующего боя в UFC

Российский боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов высказался о своём следующем поединке.

«Надеюсь, июнь, после Рамадана. Будет ли соперник из топ-15? Пока не знаем, кого дадут, с тем и будем драться, но, надеюсь, он будет из топ-15, повыше меня», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что бой Фахретдинова и дос Сантоса на турнире UFC завершился вничью.

Поединок продлился все три раунда и завершился ничьей.

Теперь на счету Фахретдинова 23 победы, одно поражение и одна ничья. В активе бразильца 24 победы, одно поражение и один ничейный результат.

Ранее тренер Махачева заявил, что следующий бой россиянина может пройти в июне.