Сарнавский: хочу бой с победителем пары Вартанян — Исмагулов

Российский боец Александр Сарнавский заявил, что хочет провести свой следующий поединок с победителем встречи между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым.

«Я думаю, бой Эдуарда Вартаняна против Дамира Исмагулова пройдёт всю дистанцию и продлится все три раунда. Но я хочу сказать Армену Гуляну, что с победителем этой пары я хочу встретиться, так что, Армен, давай организуем бой, кто из них выиграет, либо Дамир, либо Эдуард, и я встречусь с победителем этой пары, я думаю, вы точно не пожалеете, что вы сделали такой бой», — сказал Сарнавский.

Напомним, что Сарнавский победил Магомеда Сулумова в главном поединке турнира AMC Fight Nights 123 и стал новым чемпионом в лёгком весе.

Турнир с участием Вартаняна и Исмагулова состоится 2 марта в центре самбо в «Лужниках».

Всего в профессиональном ММА Вартанян провёл 29 поединков и одержал 25 побед. В активе Исмагулова 24 победы и три поражения.

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