Махачев — о вызове Топурии: ещё одна коротышка хочет быть раздавленной
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«Ещё одна коротышка, которая болтает. Ещё одна коротышка, которая хочет быть раздавленной», — цитирует Махачева MMAUncensored в соцсетях.
Топурия победил австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 298 в США и стал обладателем пояса. Бой завершился нокаутом во втором раунде.
Махачев также одержал победу над Волкановски и дважды защитил свой чемпионский титул.
Ранее тренер Махачева заявил, что следующий бой россиянина может пройти в июне.