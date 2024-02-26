Махачев — о вызове Топурии: ещё одна коротышка хочет быть раздавленной

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на вызов испанца грузинского происхождения обладателя пояса в полулёгком весе Илии Топурии.

«Ещё одна коротышка, которая болтает. Ещё одна коротышка, которая хочет быть раздавленной», — цитирует Махачева MMAUncensored в соцсетях.

Топурия победил австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 298 в США и стал обладателем пояса. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Махачев также одержал победу над Волкановски и дважды защитил свой чемпионский титул.

Ранее тренер Махачева заявил, что следующий бой россиянина может пройти в июне.