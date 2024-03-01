Василевский назвал «жизненно важным противостоянием» для Исмаилова бой с Токовым

Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от реванша между бывшим претендентом на титул Bellator в среднем весе Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым.

«Крайне интересное противостояние. Помню, выступал на том же турнире M-1 Global, где состоялась их первая встреча. Воочию наблюдал за ней. Со спортивной точки зрения реванш больше нужен Магомеду. Даже не его аудитории, болельщикам MMA, а ему самому — потешить самолюбие, всем всё доказать, закрыть то обидное поражение. Ведь 11 лет назад он действительно уступил очень досадно, попавшись на ту самую кимуру.

Мне кажется, Исмаилов хочет в очередной раз доказать, что он способен не только быть популярным и «газовать» в социальных сетях, но ещё и побеждать топовых оппонентов. Таких, как тот же Токов. По мнению многих, раз Анатолий бился в Bellator, значит, уровень у него выше, но Магомед с этим вряд ли согласится», — заявил Василевский RT.

Он также ответил на вопрос, зачем нужен данный бой Токову.

«Думаю, для него это выгодно как в финансовом плане, так и с точки зрения привлечения внимания. Ведь это громкий, хайповый бой. Фаворитом назвал бы Магомеда — где-то 55 на 45, хотя Анатолий способен выходить из патовых ситуаций. У него очень высокий бойцовский IQ, ранее он неоднократно это доказывал. Но Исмаилов будет заряжен. Ведь для него это жизненно важное противостояние. Главное, чтобы не перегорел», — добавил Василевский.

Полностью интервью Василевского читайте на сайте RT.

Ранее Василевский вспомнил, как выходил на схватку с высокой температурой.