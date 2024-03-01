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Турнир «Наше Дело» 82 пройдёт в Санкт-Петербурге 6 марта

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Перенесённый турнир «Наше Дело» 82 состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.
Турнир «Наше Дело» 82 пройдёт в Санкт-Петербурге 6 марта
  • РИА Новости

Запланированный на 2 марта турнир в Москве «Наше Дело» 82 состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.

В главном событии вечера состоится поединок между обладателем Гран-при российской лиги ACA Эдуардом Вартаняном (25-4) и бывшим чемпионом M-1 Challenge, экс-бойцом UFC Дамиром Исмагуловым (24–3).

Соглавным событием вечера станет чемпионский поединок экс-чемпиона лиги «Open FC», победителем международного Гран-при «Наше Дело» Александра Грозина (23-4-1) против МСМК и чемпиона мира по панкратиону, МС по ММА Мири Садыгова (10-4-1).

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин одержал победу над Ренье де Риддером на турнире ONE 166.

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