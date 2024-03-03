Нелёгкая прогулка: Умар Нурмагомедов оказался в нокдауне, но победил Бекзата Алмахана на UFC Fight Night 238

Умар Нурмагомедов сломил сопротивление Бекзата Алмахана на турнире UFC Fight Night 238 и одержал 17-ю победу в карьере. Уже на первых секундах поединка россиянин пропустил размашистый хук справа и оказался в нокдауне, но мгновенно восстановился и оставшееся время доминировал над оппонентом. Уроженец Дагестана нанёс в 29 раз больше ударов и взял верх единогласным решением судей. В свою очередь, Мухаммад Мокаев в напряжённом поединке превзошёл Алекса Переза, а Шамиль Газиев не смог продолжать схватку из-за проблем со зрением и уступил Жаирзиньо Розенстрайку.

Пусть Умар Нурмагомедов и не возглавлял турнир UFC в Лас-Вегасе, его возвращение было одним из самых ожидаемых событий. В последний раз звёздный боец легчайшего веса заходил в октагон в январе минувшего года, когда катком прошёлся по Раони Барселосу, но развить успех и наконец ворваться в гонку за титул не сумел. Схватка с Кори Сэндхагеном сорвалась из-за травмы, а другие соперники не горели желанием драться с непобеждённым россиянином. В итоге найти сопоставимого по статусу и регалиям оппонента так и не удалось, из-за чего организаторам пришлось выпускать против него дебютанта лиги Бекзата Алмахана.

Безусловно, мальчиком для битья казахстанского спортсмена назвать было нельзя. Всё же за свою карьеру он выиграл 16 из 17 битв, причём сразу 13 из них — нокаутом. И пусть среди его соперников не было настоящих звёзд, это заставляло отдавать дань уважения его ударной мощи и с опаской подходить к разменам в стойке. Но уже в ходе первого раунда стало понятно, что Нурмагомедов слегка недооценил Алмахана, из-за чего и попал в тяжелейшую ситуацию.

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Размашистый хук в исполнении Бекзата хоть и вскользь, но всё же зацепил голову Умара, фактически спровоцировав нокдаун. Двоюродный брат Хабиба потерял равновесие и оказался на земле, но мгновенно сориентировался и затянул казахстанца в партер. И там буквально царил, не только здорово контролируя соперника, но и нагружая голову. В результате у того быстро открылось рассечение, которое потом принесло ему немало хлопот.

И впоследствии преимущество Нурмагомедова лишь увеличивалось. Во втором отрезке обошлось без волнительных моментов и падений, хотя Алмахан продолжал выбрасывать страшные на вид прямые и боковые. Но на этот раз Умар всё видел, а при малейшей возможности вновь укладывал Бекзата на настил. И делал это в эффектном стиле, подлавливая того после очередной неточной атаки.

В общей сложности россиянин провёл по тейкдауну в каждом из раундов, а уже в середине третьего пошёл за досрочной победой. Забрав спину казахстанца, он изолировал его правую руку и принялся избивать, пытаясь выйти на удушающий сзади. Но Алмахан продемонстрировал не только характер, но и хладнокровие, не забывая о защите. И всё же дотерпел до гонга. Правда, надеяться на благосклонность жюри ему не приходилось. Соотношение ударов составило 145-5 в пользу Нурмагомедова, который выиграл единогласным решением судей, да ещё и с разгромным счётом — 30:25, 30:26 (дважды).

Как признался с трудом переводивший дух Нурмагомедов, к этому бою он подошёл не в идеальной форме, но всё равно не ожидал такого ожесточённого сопротивления со стороны Алмахана. А также пошутил на тему нокдауна. По его словам, ему запомнилось лишь, как он ищет дистанцию в стойке, после чего сразу же оказывается в партере. Что касается дальнейших планов, то Умар изъявил желание всё же исправить недоразумение и сразиться с Сэндхагеном.

На этом поединки с участием россиян не закончились. Следом в клетку зашёл Мухаммад Мокаев, в настоящее время защищающий цвета Великобритании. Противостоял 23-летнему уроженцу Буйнакска опытный Алекс Перез. За свою карьеру он одержал 24 победы, но к этому турниру подходил на серии из двух поражений в первом раунде. И пусть и занимал седьмое место в рейтинге наилегчайшего веса, к числу соискателей трофея явно не относился.

Тем не менее статус андердога не смутил американца, отказавшегося без боя сдаваться перспективному оппоненту. И если в первом раунде Мокаев владел каким-никаким преимуществом, то во втором Перез практически приспособился к его стилю. В стойке он смотрелся уж точно не хуже, а со временем стал всё чаще блокировать проходы в ноги, тем самым укрепляя свои позиции в глазах жюри. Ведь ничего другого Мухаммад предложить попросту не мог.

И со временем Мокаев так и не смог прибавить, хотя славился именно своей способностью одинаково интенсивно работать на протяжении всех 15 минут. Более возрастной Перез не сдался и до последнего демонстрировал достойное сопротивление, периодически оказываясь чуть сильнее то в одном, то в другом аспекте. Например, во втором раунде он превзошёл Мухаммада по значимым попаданиям (13-8), а в третьем — по времени в доминирующей позиции. И до предела обострил интригу.

Судьям предстоял крайне непростой выбор. С одной стороны, по статистике Мокаев всё же превзошёл Переза, с другой — так и не смог навязать ему свой стиль и полностью переиграть в клетке. Возможно, причиной тому были проблемы со здоровьем, которые он испытывал накануне шоу. Так или иначе, для победы было достаточно и этого. Все трое судей отдали ему предпочтение, но лишь с минимальной разницей в счёте — 29:28.

В свою очередь, Шамилю Газиеву пришлось ещё сложнее. И это было ожидаемо, ведь ему противостоял 12-й номер рейтинга тяжёлого дивизиона Жаирзиньо Розенстрайк, ранее деливший клетку со многими звёздами, включая Фрэнсиса Нганну, Сирили Гана, Александра Волкова и многих других. Представитель Бахрейна же ранее провёл лишь одно противостояние в крупнейшем промоушене планеты, а с ходу перейти на новый уровень ему не удалось. Он продержался четыре раунда, после чего был вынужден признать капитуляцию.

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Всё пошло не по плану уже в первом отрезке. Газиев с ходу стал пропускать слишком много джебов и повредил нос, из-за чего был вынужден всю оставшуюся часть схватки дышать ртом. И не сказаться на выступлении это не могло. Шамиль начал быстро уставать, а неудачные попытки переводов лишь ухудшали ситуацию. Да, в концовке пятиминутки он всё же уложил Розенстрайка на канвас, но сделать что-то значимое не успел из-за нехватки времени.

Показалось, во втором раунде Газиев всё же воспрянул духом. Да, в разменах он продолжал серьёзно уступать, но стал ещё активнее идти вперёд, а более двух минут удерживал соперника у сетки. Но это так и осталось единственным светлым пятном в его выступлении. Суринамец же включил максимальную передачу и принялся избивать уроженца Дагестана.

В итоге в третьем и четвёртом раундах Розенстрайк более чем в 13 раз превзошёл визави по числу значимых ударов (95-7) и фактически снял все вопросы о победителе. Чтобы продлить свою беспроигрышную серию, Газиеву было необходимо брать верх досрочно, но сил и надежд на это не осталось. Подтверждением тому стали слова самого Шамиля, сообщившего о внезапно возникших проблемах со зрением. И хотя приглашённый в клетку врач толком не успел осмотреть спортсмена, рефери Марк Годдард объявил о прекращении поединка. Слов угловых ему было достаточно.