Хрюнов: попробую предложить Нганну бой с Минаковым в России
- Gettyimages.ru
«Я попробую Нганну предложить бой с Минаковым в России. Это ближе к лету, к осени. Минаков — это огромное имя в единоборствах, и он возвращается для чего-то большого, а не для того, чтобы колотить бразильцев из бара Рио-де-Жанейро», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».
Накануне Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Нганну на турнире в Эр-Рияде. Британец нокаутировал француза во втором раунде.
Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.
Ранее Нганну дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.