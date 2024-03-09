Хрюнов: попробую предложить Нганну бой с Минаковым в России

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что попытается организовать бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе Виталием Минаковым.

«Я попробую Нганну предложить бой с Минаковым в России. Это ближе к лету, к осени. Минаков — это огромное имя в единоборствах, и он возвращается для чего-то большого, а не для того, чтобы колотить бразильцев из бара Рио-де-Жанейро», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».

Накануне Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Нганну на турнире в Эр-Рияде. Британец нокаутировал француза во втором раунде.

Нганну проиграл второй профессиональный бой в карьере.

Ранее Нганну дал понять, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь.