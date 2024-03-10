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Вагаев победил Эсенгулова единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при ACA

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Сегодня на турнире ACA 172, приуроченном к десятилетию лиги, состоялось четыре полуфинальных поединка в рамках Гран-при.

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев встретился с киргизом Эдилом Эсенгуловым. Россиянин выиграл бой единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при.

Адам Богатырёв одержал победу над Кириллом Корниловым, применив удушающий приём. Мехди Байдулаев также досрочно победил Махарбека Каргинова.

Поединок между Адланом Ибрагимовым и бразильцем Леонардо Сильвой завершился вничью. Но в финал вышел россиянин после того, как трое из пяти судей отдали предпочтение Ибрагимову.

Ранее сообщалось, что Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172.

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