Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что российский боец Биберт Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем. Потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при», — сообщил Яценко.

Бой Биберт Туменов — Курбан Тайгибов должен был стать главным событием турнира ACA 172.

В активе российского бойца 13 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.