Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172
- РИА Новости
«Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем. Потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при», — сообщил Яценко.
Бой Биберт Туменов — Курбан Тайгибов должен был стать главным событием турнира ACA 172.
В активе российского бойца 13 побед и два поражения.
Ранее сообщалось, что Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.