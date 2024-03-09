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Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172

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Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что российский боец Биберт Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Туменов прооперирован накануне боя на ACA 172
  • РИА Новости

«Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем. Потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при», — сообщил Яценко.

Бой Биберт Туменов — Курбан Тайгибов должен был стать главным событием турнира ACA 172.

В активе российского бойца 13 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.

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