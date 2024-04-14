Махачев — Царукяну: скоро увидимся, мальчик

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вызов российского бойца Армана Царукяна.

«Будь готов, скоро увидимся, мальчик», — написал Махачев в соцсетях.

Сегодня Царукян на турнире UFC 300 в Парадайсе (США) одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Претендентский бой в лёгком весе продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. Теперь он может сразиться с действующим чемпионом UFC Махачевым.

Ранее сообщалось, что Холлоуэй нокаутом за секунду до конца боя победил Гэтжи на турнире UFC.