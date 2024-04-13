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Адесанья: если Чимаев победит Уиттакера, я хочу сразиться с ним

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Бывший абсолютный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о возможном поединке с проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Адесанья: если Чимаев победит Уиттакера, я хочу сразиться с ним
  • Gettyimages.ru

«Если Хамзат победит Роба, я хочу сразиться с ним. Мне нравится этот бой, я хочу посмотреть, на что он способен. Я хочу посмотреть, что он сможет сделать в среднем весе против крутого парня», — приводит слова Адесаньи издание MMA Fighting.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии в главном событии Чимаев проведёт поединок с австралийцем Робертом Уиттакером.

Ранее Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.

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