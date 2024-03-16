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Чимаев: я никогда не выбираю своих соперников

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Непобеждённый российский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.
Чимаев: я никогда не выбираю своих соперников
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

«Я никогда не выбираю своих соперников, только трусы так поступают. Непобеждённый», — написал боец в соцсетях. 

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев рассказал, почему он принял решение отказаться от боя с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

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