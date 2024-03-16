Чимаев: я никогда не выбираю своих соперников

Непобеждённый российский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.

«Я никогда не выбираю своих соперников, только трусы так поступают. Непобеждённый», — написал боец в соцсетях.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев рассказал, почему он принял решение отказаться от боя с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.