Сексистский скандал и опрометчивые заявления: как Царукян стал «злодеем» перед турниром UFC 300

В преддверии турнира UFC 300 в Лас-Вегасе Арман Царукян стал одним из самых обсуждаемых бойцов лиги. Он попал в сексистский скандал, когда ответил на непристойный вопрос одного из болельщиков о двукратной олимпийской чемпионке по дзюдо Кайле Харрисон. Настроил против себя бразильских фанатов, упрекнув Чарльза Оливейру в безволии и пообещав нокаутировать его в первом раунде. А также обвинил Ислама Махачева в попытке избежать боя с ним и сравнил себя с Хабибом Нурмагомедовым.

В ночь на воскресенье Арман Царукян проведёт самый важный поединок в карьере. На юбилейном турнире UFC 300 он сразится с бывшим чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой, а в случае успеха может получить право подраться с действующим обладателем пояса Исламом Махачевым. Тем не менее в преддверии боя всё чаще говорят не о профессиональных качествах спортсмена, а о его резонансных высказываниях, за короткий срок заметно подпортивших его реноме. И если до недавнего времени можно было говорить о негативном отношении к нему лишь со стороны зарубежных болельщиков, то теперь вопросы к нему появились и у российских.

Расположение первых Царукян утратил ещё месяц назад — на проходившем в Майами мероприятии UFC, в рамках которого вместе с Кайлой Харрисон и Алексом Перейрой пообщался с поклонниками. На протяжении всего шоу россиянин армянского происхождения сталкивался с хамским поведением и вынужден был отвечать на выпады в свой адрес. Но дело зашло слишком далеко, когда микрофон оказался в руках известного блогера Вахо Бруклина. Он в непристойной форме поинтересовался, согласился бы Арман вступить в интимную связь с двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо. Смущённый легковес поначалу замялся, но потом всё же подыграл, ответив утвердительно.

Тогда собравшиеся на арене в Майами болельщики не поняли, почему блогера так повеселил комментарий бойца, а сам Царукян предусмотрительно не стал переводить этот вопрос на английский, назвав его тупым. Но со временем американские СМИ всё же объяснили, что именно сказал Арман. И тогда разгорелся скандал.

Правда, до вселенских масштабов он всё же не разросся. Да, сама Харрисон была явно разочарована поведением Царукяна, с которым они вместе тренируются в American Top Team. Она назвала ситуацию обескураживающей и неловкой, но сосредоточила внимание на блогере, решившем задать такой неуважительный вопрос. С Арманом же они впоследствии спокойно пообщались и оставили этот инцидент позади. Позднее это подтвердил и сам атлет.

«Просто объяснил ситуацию. Она сказала: «Без проблем, но просто я же тебя спросила на конференции, что он сказал. Надо было перевести». Я ответил, что он тупой вопрос задал. И мол, чтобы ты не обиделась сразу на конференции, думал потом на турнире сказать. В общем, она поняла, всё нормально. Мы же вместе тренируемся в одном зале», — сказал Царукян «Матч ТВ», добавив, что ему стоило послать блогера за такой вопрос.

Правда, в ММА-сообществе далеко не все так спокойно отреагировали на заявление Царукяна. Например, недавно дебютировавшая в UFC россиянка Дарья Железнякова на эмоциях даже отписалась от него в социальных сетях, но потом назвала свои действия поспешными, а всю вину также взвалила на блогера. Как и её соотечественница Виктория Дудакова. По её мнению, Арман стал скорее заложником ситуации.

«Я не отписывалась от Армана. Просто поняла, что он по глупости это сказал… Вообще, считаю, что не нужно было делать пресс-конференцию с фанатами. Одно дело, когда это медиа, а другое, когда болельщики Оливейры его там хейтили очень сильно всю пресс-конференцию. Конечно, думаю, он и сам был не в таком ментальном состоянии. Мне кажется, просто был рад, что вопрос ему задали по-русски, а не только «ты умрёшь» или «Чарльз Дю Бронкс». Не то чтобы его можно понять, но можно простить», — сказала Дудакова «Чемпионату».

Тем не менее в США многие оказались не так лояльны к Царукяну и более чем однозначно продемонстрировали своё отношение к нему по ходу пресс-конференции, посвящённой UFC 300. Стоило спортсмену взять микрофон, как любители единоборств из Лас-Вегаса принимались освистывать его. И остаётся лишь гадать, что тому было причиной — тёплые чувства к Оливейре или комментарий в отношении Харрисон.

При этом ненависть к Царукяну со стороны бразильских болельщиков легко можно понять, ведь за последнее время он неоднократно очень неуважительно высказывался об Оливейре. Хотя боец и включал Чарльза в топ-5 величайших легковесов в истории UFC, но рассказывал о планах нокаутировать его в первом раунде, а также говорил об отсутствии у него силы воли.

«В чём вижу свои козыри? В духе. Оливейра сдаётся. Он легко сдаётся, когда ему тяжело. В бою с Махачевым он пропустил. Ислам не успел ещё хороший захват сделать, а он уже через секунду стучал. Даже не пытался развернуться. Он просто сломался. Надо доломать его», — сказал Царукян в интервью журналисту Игорю Лазорину.

Тем примечательнее, что четвёртый номер рейтинга лёгкого веса не стеснялся делать громкие заявления в отношении как Оливейры, так и российских звёзд категории. Узнав о возможном проведении в июне титульного боя Махачева с Дастином Порье, он упрекнул Ислама в нежелании устроить реванш с ним. А также выразил мнение, что сейчас смог бы нокаутировать Хабиба Нурмагомедова времён его дебюта в UFC.

«Без проблем — не знаю, но именно по навыкам посмотреть, какой был тогда Хабиб и сейчас какой я... Сейчас ММА на другом уровне», — цитирует Царукяна «Спорт-Экспресс».

После этого мнение некоторых российских болельщиков об уроженце Ахалкалаки стало меняться в негативную сторону. А на пресс-конференции перед UFC 300 он лишь усугубил своё положение. И вновь причиной стал, как кажется, не совсем обдуманный ответ журналисту, попросившему его высказаться о поддержке со стороны фанатов из Армении. В ответ Царукян сказал, что представляет эту страну и постарается порадовать своих поклонников на юбилейном турнире.

С одной стороны, Арман не сказал ничего страшного. Он никогда не скрывал свои корни и не только выступал под флагом Армении в заокеанском промоушене, но и отмечал с ним свои победы. И всё бы ничего, если бы не его высказывания двухмесячной давности в одном из интервью.

«Я на 100% российский боец. Вырос здесь, тренировался и продолжаю тренироваться здесь. Я ходил в школу тут, ходил в университет с российским паспортом. Просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же», — говорил Царукян.

Поэтому российские фанаты ожидаемо были недовольны, когда он не упомянул свою вторую родину в ходе пресс-конференции. Одни принялись писать негативные комментарии в его адрес, а другие — желать ему поражения в схватке с Оливейрой. Благо слухи о её возможной отмене не подтвердились. За несколько часов до проведения официальной церемонии взвешивания бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен сообщил о наличии у Чарльза проблем с весогонкой. А ведь тот неоднократно испытывал их и ранее. В период с 2012 по 2015 год четыре раза проваливал процедуру взвешивания, а потом это повторилось и в 2022-м. И тогда последствия были более чем серьёзные — бразилец хоть и побил Джастина Гэтжи, но был лишён титула. И выходил на дуэль с Махачевым в статусе претендента.

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Так или иначе, не стоит сомневаться, что в воскресенье Царукяну не стоит ждать тёплого приёма в Лас-Вегасе. За относительно короткий промежуток времени он умудрился настроить против себя многих болельщиков и наверняка будет вынужден не только противостоять Оливейре, но и иметь дело с крайне негативно настроенными по отношению к нему трибунами. И вопрос в том, сумеет ли он выдержать под таким давлением, ведь ранее оказываться в такой ситуации ему не приходилось.

При этом не стоит списывать со счетов и самого Чарльза, по-прежнему считающегося одним из сильнейших легковесов планеты. За последние шесть лет он одержал 12 побед и буквально зачистил дивизион до 70,3 кг, уступив лишь Махачеву. И явно не заслужил неуважения по отношению к себе. Да, он никогда не славился физической мощью и гранитной челюстью, но предельно опасен как в ударной технике, так и в стойке. И отличным подтверждением тому служат рекордные для UFC 20 финишей.

При этом у Царукяна фактически нет права на ошибку, если он хочет уже в ближайшее время получить возможность побороться за пояс. Если поражение от неудобного Матеуша Гамрота практически не сказалось на его статусе, то проигрыш Оливейре может оказаться крайне чувствительным. Особенно с учётом того, какие громкие фразы Арман произносил в последнее время.