Сен-Пьер считает, что Уиттакер способен победить Чимаева
«Если есть человек, который может остановить Чимаева, то это Роберт Уиттакер. Роберт смог дважды побить Йоэля Ромеро. Стилистически Уиттакер способен повторить тот же трюк в бою против Чимаева, заставить Хамзата выглядеть плохо», — цитирует Сен-Пьера Fox Sports Australia.
Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».
22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии в главном событии Чимаев проведёт поединок с Уиттакером.
Ранее Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.