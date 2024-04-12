Сен-Пьер считает, что Уиттакер способен победить Чимаева

Бывший трёхкратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадец Жорж Сен-Пьер высказал мнение касательно поединка между представляющим ОАЭ бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером.

«Если есть человек, который может остановить Чимаева, то это Роберт Уиттакер. Роберт смог дважды побить Йоэля Ромеро. Стилистически Уиттакер способен повторить тот же трюк в бою против Чимаева, заставить Хамзата выглядеть плохо», — цитирует Сен-Пьера Fox Sports Australia.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии в главном событии Чимаев проведёт поединок с Уиттакером.

Ранее Чимаев рассказал о своём табу в мире смешанных единоборств.