Копылов: Царукян предельно мотивирован на поединок с Оливейрой
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«Турнир UFC 300 обещает быть громким. Отличный кард. Если говорить про поединок Царукяна и Оливейры… Арман мотивирован, он это показал в бою с Дариушем. И сейчас, думаю, должен быть, плюс‑минус, такой же исход, — цитирует Копылова «Матч ТВ».
Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).
Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.
Ранее сообщалось, что Царукян был освистан на пресс-конференции перед UFC 300.