Копылов: Царукян предельно мотивирован на поединок с Оливейрой

Боец UFC Роман Копылов высказался о поединке между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Турнир UFC 300 обещает быть громким. Отличный кард. Если говорить про поединок Царукяна и Оливейры… Арман мотивирован, он это показал в бою с Дариушем. И сейчас, думаю, должен быть, плюс‑минус, такой же исход, — цитирует Копылова «Матч ТВ».

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Царукян был освистан на пресс-конференции перед UFC 300.