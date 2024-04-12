RT в Telegram
Подпишись

Ян планирует провести бой с эквадорцем Верой в 2024 году

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян сообщил, что планирует провести поединок с эквадорцем Марлоном Верой.
Ян планирует провести бой с эквадорцем Верой в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Планирую провести следующий бой против Марлона Веры. Надеюсь, это будет до конца года», — сказал Ян на выставке-форуме «Россия».

За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. На прошедшем в марте турнире UFC 299 он единогласным решением судей взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом и прервал серию из трёх неудач подряд.

Ранее сообщалось, что Ян пропустит шесть месяцев из-за травм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить