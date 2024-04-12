Ян планирует провести бой с эквадорцем Верой в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Планирую провести следующий бой против Марлона Веры. Надеюсь, это будет до конца года», — сказал Ян на выставке-форуме «Россия».
За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. На прошедшем в марте турнире UFC 299 он единогласным решением судей взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом и прервал серию из трёх неудач подряд.
Ранее сообщалось, что Ян пропустит шесть месяцев из-за травм.