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Немков назвал Оливейру фаворитом поединка против Царукяна

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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Арманом Царукяном.

«Фаворит этого боя — Оливейра. Но я желаю, чтобы победил Арман», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США). Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Царукян был освистан на пресс-конференции перед UFC 300.

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