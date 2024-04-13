Немков назвал Оливейру фаворитом поединка против Царукяна
«Фаворит этого боя — Оливейра. Но я желаю, чтобы победил Арман», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».
Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США). Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.
Ранее сообщалось, что Царукян был освистан на пресс-конференции перед UFC 300.