RT в Telegram
Подпишись

Царукян: я буду самым молодым чемпионом в дивизионе

Короткая ссылка
Российский боец Арман Царукян прокомментировал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в Парадайсе (США).

«Теперь я хочу драться за титул. Я буду самым молодым чемпионом в дивизионе. Не думал, что судьи дадут раздельное решение. Думал, что все они отдадут победу мне. Однозначно, я вернусь сильнее», — заявил Царукян после поединка.

Претендентский бой в лёгком весе продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна.

Ранее сообщалось, что Холлоуэй нокаутом за секунду до конца боя победил Гэтжи на турнире UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить