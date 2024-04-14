Царукян: я буду самым молодым чемпионом в дивизионе

Российский боец Арман Царукян прокомментировал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в Парадайсе (США).

«Теперь я хочу драться за титул. Я буду самым молодым чемпионом в дивизионе. Не думал, что судьи дадут раздельное решение. Думал, что все они отдадут победу мне. Однозначно, я вернусь сильнее», — заявил Царукян после поединка.

Претендентский бой в лёгком весе продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна.

Ранее сообщалось, что Холлоуэй нокаутом за секунду до конца боя победил Гэтжи на турнире UFC.