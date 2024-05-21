Махачев: я не думаю об уходе из боёв, у меня ещё остались кое-какие незавершённые дела

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сообщил, что не думает о завершении спортивной карьеры.

«Я не думаю об уходе из боёв. У меня ещё остались кое-какие незавершённые дела. Хочу взять второй чемпионский пояс и защитить титул в лёгком весе. Как только пойму, что уже не тот, что раньше, что уступаю кому-то, то подумаю об отставке», — сказал Махачев на YouTube-канале WEIGHING IN.

Напомним, что россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.