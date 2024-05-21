Махачев: я не думаю об уходе из боёв, у меня ещё остались кое-какие незавершённые дела
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«Я не думаю об уходе из боёв. У меня ещё остались кое-какие незавершённые дела. Хочу взять второй чемпионский пояс и защитить титул в лёгком весе. Как только пойму, что уже не тот, что раньше, что уступаю кому-то, то подумаю об отставке», — сказал Махачев на YouTube-канале WEIGHING IN.
Напомним, что россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.