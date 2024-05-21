RT в Telegram
Подпишись

Махачев: я не думаю об уходе из боёв, у меня ещё остались кое-какие незавершённые дела

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сообщил, что не думает о завершении спортивной карьеры.
Махачев: я не думаю об уходе из боёв, у меня ещё остались кое-какие незавершённые дела
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я не думаю об уходе из боёв. У меня ещё остались кое-какие незавершённые дела. Хочу взять второй чемпионский пояс и защитить титул в лёгком весе. Как только пойму, что уже не тот, что раньше, что уступаю кому-то, то подумаю об отставке», — сказал Махачев на YouTube-канале WEIGHING IN.

Напомним, что россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить