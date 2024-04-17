Режим ожидания: почему Царукяну не стоило отказываться от боя с Махачевым на UFC 302

Арман Царукян отказался от боя с Исламом Махачевым за титул в лёгком весе на UFC 302. Об этом спортсмен рассказал в эфире The MMA Hour, объяснив решение недостатком времени на подготовку. При этом он отметил, что встретится с победителем поединка между действующим чемпионом и Дастином Порье. Однако всё может измениться, если в конце июня в октагон вернётся Конор Макгрегор, способный потеснить представителя Армении в гонке за трофеем.

На прошедшем в выходные юбилейном турнире UFC Арман Царукян одержал самую важную победу в карьере. Да, исполнить обещание и нокаутировать Чарльза Оливейру в первом раунде не вышло, да и в двух оставшихся — тоже. Но двое из трёх судей всё же встали на его сторону и помогли взять верх над бывшим обладателем титула в лёгком весе. И хотя некоторые журналисты и эксперты согласились с членом жюри, вставшим на сторону бразильца, это не помешало представителю Армении не только подняться на первое место в рейтинге дивизиона, но и получить предложение сразиться за пояс.

Как признался сам Царукян в эфире The MMA Hour, он отказался биться с Исламом Махачевым на турнире UFC 302, который пройдёт 1 июня в Нью-Джерси. И его можно понять. Только что он завершил изматывающий трёхраундовый поединок с одним из самых опасных бойцов категории и было бы крайне рискованно через полтора месяца зайти в октагон с действующим чемпионом. Ведь за такой срок он не смог бы ни толком восстановиться, ни провести полноценный лагерь. А это жизненно необходимо в преддверии 25-минутной дуэли с наследником Хабиба Нурмагомедова.

Также по теме Победа Царукяна над Оливейрой, нокаут Перейры и избиение Гэтжи: чем запомнился UFC 300 В Лас-Вегасе завершился юбилейный турнир UFC 300. В главном поединке вечера Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла, проведя таким...

Поэтому Арман отошёл в сторону, а право побороться за трофей досталось Дастину Порье. Хотя сейчас тот явно заслуживает его меньше. Из четырёх последних схваток американец выиграл лишь две, а в последней разобрался с Бенуа Сен-Дени, на тот момент занимавшим лишь 12-ю позицию в рейтинге. Пусть и довольно эффектным нокаутом во втором раунде. Зато уступил как Джастину Гэтжи, так и тому же Оливейре, упустив второй шанс завоевать пояс.

Но пусть решение Царукяна и выглядит обоснованным и логичным, в будущем оно вполне может принести ему немало проблем. И дело не только в том, что руководство UFC крайне негативно относится к бойцам, неготовым хвататься за предоставленную им возможность и ставить всё на кон. Теперь провести реванш с Махачевым он сумеет не раньше конца года, а к этому моменту расстановка сил в дивизионе может заметно измениться. У боссов промоушена на горизонте может появиться ещё один претендент на титул, чья битва с Исламом обещает стать одной из самых громких не только в году, но и за последние несколько лет.

Безусловно, речь идёт о Коноре Макгрегоре. Его следующий поединок был анонсирован прямо по ходу трансляции UFC 300. В конце июня он совершит своё долгожданное возвращение в смешанные единоборства после трёхлетней паузы и теперь померится силами с Майклом Чендлером. И хотя их схватка состоится в рамках полусредней категории, она будет иметь непосредственное влияние на положение дел в смежной.

Несмотря на то, что UFC остаётся спортивной лигой, она зачастую руководствуется финансовыми показателями и желаниями аудитории, а не реальным состоянием дел в дивизионе. И если Дане Уайту представится шанс устроить суперстатусный бой между Махачевым и Макгрегором, то он с лёгкостью сделает это, заставив условного Царукяна ждать своей очереди столько, сколько потребуется.

Или вовсе заставит его подтвердить звание первого номера и либо второй раз подраться с Оливейрой, либо с условным Максом Холлоуэем, сходу обеспечившим себе место в числе претендентов на трофей в 70,3 кг благодаря феноменальной победе нокаутом над Гэтжи.

И такой вариант рассматривают даже в США. По словам бывшего бойца UFC, а ныне аналитика Bellator Джоша Томсона, выигрыш у Чендлера позволит Макгрегору вклиниться в гонку за титул в лёгком весе и выйти на триумфатора потенциальной битвы между Царукяном и Махачевым. Конечно, если последний не дрогнет в противостоянии с Порье.

Но и это кажется слишком благоприятным сценарием для Армана. Ведь зачем мариновать Конора и рисковать проведением их дуэли с Исламом (ведь тот рискует уступить в реванше), если можно устроить её уже в конце 2024-го? Например, на уже ставшем традиционным турнире в Нью-Йорке, который лига организовывает в ноябре.

Также по теме Сексистский скандал и опрометчивые заявления: как Царукян стал «злодеем» перед турниром UFC 300 В преддверии турнира UFC 300 в Лас-Вегасе Арман Царукян стал одним из самых обсуждаемых бойцов лиги. Он попал в сексистский скандал,...

Быть может, это понимает и сам Царукян, в последнее время немного изменивший риторику в отношении Махачева. Если раньше он обвинял россиянина в попытке избежать встречи с ним, то теперь выражает уверенность, что в случае победы над Порье тот точно согласится на бой. Как он сказал в эфире The MMA Hour, Ислам не выбирает себе соперников и будет биться с любым, кого предоставит ему лига.

Но теперь для таких речей может быть слишком поздно, ведь Царукяну не остаётся другого выхода, кроме как надеяться, что всё сложится в его пользу — Махачев разберётся с Порье, а Макгрегор потерпит третье поражение подряд и не сможет рассчитывать на получение очередной схватки за титул. Ведь в противном случае его мнение будет значить очень мало.

Несмотря на всё это, полноценной звездой промоушена Арман пока не стал, а к его сражению с Исламом вряд ли будет приковано большое внимание где-либо, кроме России. В США его явно недолюбливают, подтверждением этому было как поведение фанатов во время пресс-конференции, так и сам турнир, где он чуть было не подрался дважды за несколько минут. Да и в ОАЭ популярности он не взыскал.

Сделать «подарок» конкуренту может сам Макгрегор, если откажется от попытки вновь сгонять вес в 70,3 кг и сосредоточится на выступлении в полусреднем дивизионе. Благо Леон Эдвардс видится для него даже более удобным соперником, чем тот же Махачев. Но тут вмешаться может сам Уайт. Ведь он наверняка осознаёт, какие дивиденды ему и компании сулит битва между Конором и одноклубником Хабиба. Да, превзойти показатели UFC 229 в 2,4 млн проданных трансляций будет крайне сложно, но приблизиться к этому показателю — вполне реально.