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Царукян: если Порье победит Махачева, он постарается избежать боя со мной

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян прокомментировал поединок между чемпионом UFC Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Если Порье победит Махачева, он постарается избежать боя со мной. Но если победит Ислам, он совершенно точно подерётся со мной. Ислам не выбирает соперников, кого ему даёт UFC, с тем он и дерётся», — заявил Царукян в интервью The MMA Hour.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. 

Позже генеральный директор UFC Дана Уайт заявил на пресс-конференции, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски.

Ранее Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе.

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