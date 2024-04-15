Царукян — о победе над Оливейрой: один судья оказался дураком

Российский боец Арман Царукян прокомментировал победу раздельным решением судей над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в США.

«Нет, я не думал, что победу отдадут Оливейре. Я думал, что один судья — дурак, но не остальные же все. Поэтому был уверен, что выиграю этот бой», — цитирует Царукяна Sport24.

14 апреля россиянин взял верх над Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Царукяна раздельным решением судей.

Ранее глава UFC заявил, что на промоушен подадут в суд из-за ситуации с российским бойцом.