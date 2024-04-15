Царукян — о победе над Оливейрой: один судья оказался дураком
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«Нет, я не думал, что победу отдадут Оливейре. Я думал, что один судья — дурак, но не остальные же все. Поэтому был уверен, что выиграю этот бой», — цитирует Царукяна Sport24.
14 апреля россиянин взял верх над Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Царукяна раздельным решением судей.
Ранее глава UFC заявил, что на промоушен подадут в суд из-за ситуации с российским бойцом.