Глава UFC заявил, что на промоушен подадут в суд из-за ситуации с российским бойцом

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал потасовку российского бойца Армана Царукяна с фанатом перед выходом в октагон на турнире в Парадайзе (США).

Царукян заявил, что болельщик, которого он ударил, провоцировал его и показал средний палец.

«Вероятно, не следует хватать людей в тот момент, когда они выходят на бой. Все эти ребята чертовски взвинчены. Уверен, что на нас, вероятно, подадут в суд, но мы разберёмся с этим в понедельник», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Сегодня на турнире UFC 300 Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Царукяна раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор проведёт первый за три года бой в UFC.