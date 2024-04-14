Макгрегор проведёт первый за три года бой в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт бой в среднем весе с Майклом Чендлером.

Поединок состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели, сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.