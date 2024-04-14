Макгрегор проведёт первый за три года бой в UFC
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Поединок состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели, сообщил президент промоушена Дана Уайт.
Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.