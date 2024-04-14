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Тренер Царукяна: Арман не готов к Махачеву

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Сергей Торосян, тренер российского бойца Армана Царукяна, оценил готовность своего подопечного к поединку с чемпионом UFC Исламом Махачевым.
Тренер Царукяна: Арман не готов к Махачеву
  • Gettyimages.ru

«В данной ситуации Арман не готов под Ислама. Не готов выигрывать у него. Показать конкурентный бой — да. Но сказать искренне, что Царукян победит Махачева, я не могу. Именно в этом состоянии и положении», — цитирует тренера Metaratings.

Сегодня Царукян на турнире UFC 300 в Парадайсе (США) одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Претендентский бой в лёгком весе продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. Теперь он может сразиться с действующим чемпионом UFC Махачевым.

Ранее сообщалось, что Махачев ответил на вызов Царукяна.

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