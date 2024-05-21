Царукян назвал главный урок из поражения от Махачева
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«Надо слушать тренера. Это был самый лучший урок», — цитирует Царукяна New Your Post Sports.
14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Позже в команде спортсмена сообщили, что боец отказался от реванша с Махачевым на UFC 302.
Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.
Ранее Махачев назвал слабые стороны Порье перед боем на UFC 302.