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Царукян назвал главный урок из поражения от Махачева

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Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян рассказал об извлечённом уроке после поражения от чемпиона организации Ислама Махачева.
Царукян назвал главный урок из поражения от Махачева
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Надо слушать тренера. Это был самый лучший урок», — цитирует Царукяна New Your Post Sports.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Позже в команде спортсмена сообщили, что боец отказался от реванша с Махачевым на UFC 302.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее Махачев назвал слабые стороны Порье перед боем на UFC 302.

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