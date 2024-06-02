Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сравнялся с бывшим обладателем пояса организации Хабибом Нурмагомедом по количеству защит титула.

Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Таким образом, Ислам сравнялся с Нурмагомедовым по количеству защит титула.

Предыдущие две защиты Махачев провёл с представителем Австралии Алексом Волкановски (оба поединка с ним Ислам выиграл).

Нурмагомедов защищал пояс против Дастина Порье, Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора.

Ранее Махачев обошёл Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд.