Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе
Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
Таким образом, Ислам сравнялся с Нурмагомедовым по количеству защит титула.
Предыдущие две защиты Махачев провёл с представителем Австралии Алексом Волкановски (оба поединка с ним Ислам выиграл).
Нурмагомедов защищал пояс против Дастина Порье, Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора.
Ранее Махачев обошёл Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд.