Перепалка на битве взглядов, возвращение Нурмагомедова и «забота» Макгрегора: что обсуждают перед боем Махачев — Порье

Дастин Порье надеется нокаутировать Ислама Махачева и войти в историю UFС. При этом американец не исключил, что сразу после боя завершит карьеру. Россиянин призвал соперника не торопиться с решением и назвал его одним из лучших в своём деле, но при этом посмеялся над его гильотиной. Во время битвы взглядов Бриллиант оскорбил визави и спровоцировал небольшую перепалку. Избежать проблем в октагоне Махачеву поможет не только выдержка, но и присутствие в углу Хабиба Нурмагомедова. Что обсуждают перед очередной защитой титула — в материале RT.

«Нокаутирую Махачева и стану чемпионом мира»

Противостояние Ислама Махачева и Дастина Порье обещает стать одним из главных событий года в мире смешанных единоборств. Россиянин попытается провести третью защиту чемпионского титула UFC в лёгком весе, а американец, дважды становившийся обладателем временного пояса, — наконец заполучить полноценный.

При этом явным фаворитом является Махачев. Большинство болельщиков не сомневаются: соперник не найдёт ключей к фирменной борьбе и не сумеет навязать достойную конкуренцию. Но сам 35-летний старожил ММА сохраняет веру в себя.

«Иногда я сижу и думаю о том, чего добился. Я так давно в этом деле, что у меня уже 50 поединков в активе. Одно большое противостояние за другим. Я многое повидал. Единственная цель, которая осталась в UFC, — неоспоримый пояс на моей талии… После поражения от Джастина Гэтжи у меня был непростой период в ментальном плане, поскольку я оказался на перепутье. Мне 35 лет. Меня нокаутировали. Как я вернусь? Люди спишут со счетов. Что дальше?» — приводит слова спортсмена официальный YouTube-канал UFC.

Сам Махачев, несмотря на все прогнозы, отдал должное сильным сторонам оппонента.

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«Все знают стиль Дастина, так как этот парень провёл много лет в нашем виде спорта. Он всегда бьётся одинаково. Ни для кого не секрет, что у него хороший бокс, на который он, как правило, и полагается. Поэтому я должен быть готов», — объяснил россиянин.

Однако в команде чемпиона не сомневаются в его успехе. Например, Хабиб Нурмагомедов, побеждавший Порье в 2019 году, считает, что за прошедшее время тот не стал сильнее. По его мнению, друг превосходит американца во всех аспектах. Ещё жёстче высказался наставник действующего обладателя пояса Хавьер Мендес. Он предположил, что зрители станут свидетелями абсолютной доминации россиянина в клетке.

«Если честно, и в чистом боксе, думаю, Ислам определённо может побить Дастина. Недаром я говорю, что он самый универсальный боец, которого я тренировал. Он умеет всё. Махачев хорош в любой стихии: психологически, в боксе, муай-тай, борьбе, дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Скажите мне, в чём он плох», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Сам Порье пообещал сделать выводы из поражения в схватке с Хабибом. О том же сказал и его наставник Майк Браун. По его словам, в тренировочном лагере много внимания уделялось защите от тейкдаунов и возвращению в стойку из партера. Дастин же назвал противостояние с Махачевым последней возможностью забраться на вершину. При этом он признался, что чувствует себя максимально комфортно как раз тогда, когда в него никто не верит.

«Сколько раз я ещё окажусь в роли претендента на пояс? Можно с уверенностью сказать, что это последний шанс. Шанс сказать, что я сделал то, что обещал себе, когда мне было 18. Это дело личное — не для фанатов и Зала славы UFC. Только для меня и моей жены. Чтобы она обняла и сказала: «Ты сделал это, сумасшедший ублюдок». После всех взлётов, падений и извлечённых уроков. На UFC 302 я нокаутирую Махачева и стану чемпионом мира», — пообещал американец.

Россиянин в ответ отдал должное сопернику, но предположил, что завершит схватку максимум в третьем раунде.

«Готовлюсь к тяжёлому поединку. Дастин — легенда. Он побил многих сильных ребят. Но мой стиль очень неудобен для него: борьба, выносливость, грэпплинг. Каждую секунду я буду идти за финишем. Порье — хорошее имя для моего наследия. Я подготовил для него кое-что особенное», — заключил атлет.

Не исключено, что после поединка Бриллиант действительно завершит карьеру. Во всяком случае сам он чётко заявил о желании проводить больше времени с семьёй и об отсутствии мотивации заново включаться в чемпионскую гонку в случае осечки. Махачев же пожелал, чтобы оппонент не вешал перчатки на гвоздь сразу после их боя.

«Этот парень опасен. Он способен побить кого угодно. Он входит в пятёрку лучших в мире, понимаете? Поэтому завершение карьеры не кажется мне хорошей идеей. Дастин всё ещё крайне опасен, поэтому я усердно готовлюсь к бою с ним», — подчеркнул российский спортсмен.

В целом достаточно спокойно прошла и пресс-конференция, хотя спортсмены порой вступали в перепалку. Например, Порье пообещал вырвать пояс из рук оппонента и продемонстрировать настолько высокие навыки бокса, что тот уснёт. В ответ Махачев напомнил, что сразятся они по правилам ММА, и в очередной раз высказался о слабых сторонах американца.

«Он всегда хорошо показывает себя против ударников, например Конора Макгрегора или Майкла Чендлера. Здорово смотрится в поединках с соперниками, тоже сфокусированными на ударке. Но, когда сталкивается с борцами, у него возникают проблемы. Поэтому он сам не верит в свою победу», — подчеркнул россиянин.

Также Ислам не упустил возможности подколоть оппонента по поводу его неудачных гильотин, которые уже стали мемом в мире UFC, а заодно отреагировал на обещание отправить его в нокаут.

«Как он собирается нокаутировать меня, если ещё в прошлом месяце говорил о завершении карьеры? Мне его жалко. Это его последний шанс. Это, возможно, финальный поединок Дастина. Разве это правильный настрой на бой?» — уточнил Махачев.

В свою очередь, Порье продолжил гнуть свою линию и заявил, что противостояние завершится досрочно и судьям не придётся выставлять оценки.

«Хочу побить лучшего согласно рейтингу pound-for-pound и стать неоспоримым чемпионом. Вот что значит для меня этот поединок. Хочу исправить свою историю. Верю ли я, что Ислам лучший боец в мире? Узнаем в воскресенье. Но, повторюсь, он первый номер P4P и действующий чемпион. Похоже на то. Но я это проверю. У него однозначно есть навыки финишёра. Он умеет заканчивать поединки: нокаутирует парней или вынуждает их сдаться. Один из нас жёстко рухнет. С удовольствием выйду и узнаю, кто именно», — рассудил Дастин.

Без небольшого конфликта между участниками главного поединка UFC 302 всё же не обошлось. Разгорелся он на битве взглядов, когда бойцы сошлись лицом к лицу. Они начали вести оживлённый разговор, но внезапно атмосфера накалилась и Махачев слегка вскипел. Позже выяснилось, что Порье назвал соперника ублюдком, использовав грубый жаргонизм с упоминанием мамы, а Ислам в ответ пригрозил дать пощёчину, если ситуация повторится.

«Хабиб сказал, что из‑за моего поединка не попадает на финал ЛЧ»

На руку Махачеву гарантированно пойдёт и присутствие в углу Нурмагомедова. Это событие смело можно назвать уникальным, ведь Хабиб не секундировал друга с его победы над Чарльзом Оливейрой два года назад, а в конце 2022-го и вовсе завершил тренерскую карьеру. По информации ТАСС, в этом случае Орёл сделал исключение и больше не будет повторять подобное. Первым радостную новость сообщил сам Махачев.

«Он приземлился в Джерси и будет в моём углу. Честно говоря, я очень счастлив. Он один из лучших как секундант, тренер, брат и друг. Как-то так», — порадовался чемпион.

Вскоре и сам бывший обладатель пояса выложил забавный пост в социальных сетях. На картинке изображены Ислам с чемпионским поясом над головой и Хабиб над ним с джойстиком в руках. Ради боя друга страстный фанат футбола Орёл даже вынужден будет пропустить финал Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией», который состоится в тот же вечер.

«Все пацаны любят футбол. Особенно большие матчи. Хабиб сказал, что из‑за моего поединка не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что он бывает там каждый год, а битва Махачев — Порье — раз в жизни», — цитирует атлета «Матч ТВ».

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Разумеется, было бы странно, если бы очередное знаковое противостояние в лёгком весе осталось незамеченным Конором Макгрегором. Он заявил, что не исключает победы американца. Экс-чемпион UFC в двух категориях напомнил: единственное поражение в карьере Махачев потерпел нокаутом от левши Адриану Мартинса. По его мнению, Порье, чья ведущая рука тоже левая, способен повторить успех бразильца.

Ислам не оставил это заявление без ответа и предположил, что только сам ирландец способен так проиграть американцу. Также он сделал неутешительный прогноз на схватку Печально Известного с Майклом Чендлером.

«Не знаю, кто из них победит, но сейчас более собранным и готовым выглядит Чендлер, поэтому он способен выиграть. Может, у Конора тренировочный лагерь в ночном клубе», — пошутил россиянин.

Но куда больше обсуждений вызвал пост Макгрегора в соцсетях о том, что якобы в команде Махачева зафиксировано заражение стафилококком. Позже он удалил его. В коллективе спортсмена опровергли эту информацию и подчеркнули, что чемпион полностью здоров. Сам россиянин на пресс-конференции также заверил, что чувствует себя отлично.

«Не переживайте, ребята. У меня был очень хороший лагерь. Ничто меня не беспокоит. В воскресенье я буду готов на сто процентов», — пообещал Махачев.

О том, что грядущая схватка станет особенной, свидетельствует даже амуниция соперников. Например, россиянин получил специальные золотые перчатки. Обновка так понравилась Исламу, что он пообещал сохранить её у себя.

«Особо не увидел разницу. Почувствовал, что они пожёстче. Не дают тебе раскрыть руку полностью, чтобы пальцы вперёд не смотрели. А так то же самое. Но я их поставлю в рамку. С поясом. Как первые золотые в UFC. До сих пор ни разу не оставлял. После боя сразу забирают — пацаны или кто просит. Но эти думаю себе оставить», — объяснил атлет.

Также он получил памятный бомбер от UFC за 50 чистых допинг-тестов. Без подарка не остался и Порье. Для американца пошили уникальные шорты в цветах любимых им гавайских рубашек.

«Махачев всё равно осуществляет отличный тейкдаун»

Пока же до боя остаётся всё меньше времени, эксперты продолжают гадать, кто возьмёт верх. Большинство занимает сторону россиянина. Например, дважды уступивший ему Александр Волкановски уверен: действующий чемпион будет действовать максимально аккуратно и не пустится в опасный размен с визави.

«Он не любит заходить по прямой, где чувствует себя в опасности, и старается держаться не по центру. Его голова смещена, и затем он занимает более правильную позицию, проводя тейкдаун. Хабиб тоже был таким. Позиция неправильная, но он делает это, чтобы не держать голову на центральной линии, на линии удара, и всё равно осуществляет отличные тейкдауны», — объяснил австралиец.

Но не все настроены столь категорично. Так, бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что шансы ветерана кроются в его колоссальном опыте.

«Если посмотреть на достижения Порье, это же просто безумие: несколько боёв с Максом Холлоуэем, Эдди Альварес, Джастин Гэтжи, Энтони Петтис, Конор Макгрегор — трижды, Джим Миллер, Дэн Хукер, Чарльз Оливейра, Майкл Чендлер, ещё раз Гэтжи, Бенуа Сен-Дени. С точки зрения опыта он дрался и с более сложными противниками. Думаю, это справедливая оценка. Однако Ислам победил Оливейру, а Порье ему уступил», — напомнил он.