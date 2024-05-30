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Нурмагомедов не планирует секундировать бойцов после боя Махачева с Порье

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует в дальнейшем секундировать бойцов.
Нурмагомедов не планирует секундировать бойцов после боя Махачева с Порье
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Хабиб сделал исключение. Он в будущем не планирует секундировать бойцов», — цитирует источник из команды бойца ТАСС.

Напомним, действующий чемпион UFC Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня. Хабиб выступит секундантом Ислама.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов присоединился к лагерю Махачева за две недели до боя с Порье.

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