Нурмагомедов не планирует секундировать бойцов после боя Махачева с Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует в дальнейшем секундировать бойцов.

«Хабиб сделал исключение. Он в будущем не планирует секундировать бойцов», — цитирует источник из команды бойца ТАСС.

Напомним, действующий чемпион UFC Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня. Хабиб выступит секундантом Ислама.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов присоединился к лагерю Махачева за две недели до боя с Порье.