Тренер Махачева: он мог бы побить Порье и в чистом боксе

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, прокомментировал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Если честно, и в чистом боксе, я считаю, Ислам определённо может побить Дастина. Недаром я говорю, что Ислам — самый универсальный боец, которого я тренировал, он умеет всё. Он хорош везде, хорош психологически, хорош в боксе, муай-тай, борьбе, дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Скажите мне, в чём он не хорош», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.