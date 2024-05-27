RT в Telegram
Подпишись

Тренер Махачева: он мог бы побить Порье и в чистом боксе

Короткая ссылка
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, прокомментировал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Если честно, и в чистом боксе, я считаю, Ислам определённо может побить Дастина. Недаром я говорю, что Ислам — самый универсальный боец, которого я тренировал, он умеет всё. Он хорош везде, хорош психологически, хорош в боксе, муай-тай, борьбе, дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Скажите мне, в чём он не хорош», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить