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Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC

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Американский боец Дастин Порье допустил, что поединок с чемпионом UFC Исламом Махачевым может стать последним перед завершением карьеры.
Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC
  • Gettyimages.ru

«Я не собираюсь снова подниматься по этой лестнице. Занимаюсь боями уже долгое время, а это очень эгоистичный вид спорта. Я готов быть отцом и мужем, готов полностью посвятить себя этому. Не сказал бы, что не смогу вернуться в титульную гонку снова. Но этот бой может стать для меня последним», — цитирует Порье Championship Rounds.

Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. 

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Махачев сообщил, что не думает о завершении спортивной карьеры.

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