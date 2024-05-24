Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC
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«Я не собираюсь снова подниматься по этой лестнице. Занимаюсь боями уже долгое время, а это очень эгоистичный вид спорта. Я готов быть отцом и мужем, готов полностью посвятить себя этому. Не сказал бы, что не смогу вернуться в титульную гонку снова. Но этот бой может стать для меня последним», — цитирует Порье Championship Rounds.
Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.
Ранее Махачев сообщил, что не думает о завершении спортивной карьеры.