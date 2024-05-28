Порье: я собираюсь нокаутировать Махачева
«Я нахожусь в лучшей физической и ментальной форме. Мне уже 35 лет. Несмотря на все взлёты и падения последних 17 лет, на UFC 302 я собираюсь нокаутировать Ислама Махачева и стать чемпионом мира», — приводит слова Порье BJ Penn.
Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.
Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.