Порье: я собираюсь нокаутировать Махачева

Американский боец Дастин Порье рассказал, что планирует нокаутировать чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я нахожусь в лучшей физической и ментальной форме. Мне уже 35 лет. Несмотря на все взлёты и падения последних 17 лет, на UFC 302 я собираюсь нокаутировать Ислама Махачева и стать чемпионом мира», — приводит слова Порье BJ Penn.

Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.