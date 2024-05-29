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Махачев: Царукян должен быть мне благодарен, что его подписали в UFC

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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев вспомнил поединок с соотечественником Арманом Царукяном.
Махачев: Царукян должен быть мне благодарен, что его подписали в UFC
  • Gettyimages.ru

«Мне не могли найти соперника, и я думаю, что Арман должен сказать мне спасибо, что я его подписал для боя со мной, что его вообще подписали в UFC», — сказал Махачев UFC Eurasia.

Он добавил, что на тот момент не знал бойца и его стиль.

«Я не скажу, что это был близкий бой. Я выиграл каждый раунд, и Арман до сих пор мусолит эту тему», — отметил Махачев.

Поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Напомним, что Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может стать секундантом Махачева в бою с Порье.

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