Махачев хочет провести бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе в 2025 году

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев хочет провести поединок за титул чемпиона в полусредней весовой категории в начале 2025 года.

«Ислам хочет стать чемпионом в двух весах. Бой за титул в полусреднем весе может пройти в начале 2025 года», — цитирует источника из команды бойца ТАСС.

Напомним, Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня. Хабиб Нурмагомедов выступит секундантом Ислама.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов присоединился к лагерю Махачева за две недели до боя с Порье.