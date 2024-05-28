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Махачев: не хочу, чтобы Порье заканчивал карьеру, когда я побью его

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Российский боец Ислам Махачев высказался о словах американца Дастина Порье о возможном завершении карьеры после поединка с ним.

«Не хочу, чтобы он заканчивал карьеру после этого боя, когда я побью его. Потому что этот парень очень опасен, он может победить любого. Не думаю, что это хорошая идея — говорить о завершении карьеры», — приводит слова Махачева NBC Sports.

Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. 

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Александр Волкановски высказался о поединке между Махачевым и Порье.

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