Волкановски: полагаю, Махачев финиширует Порье сабмишном

Австралийский боец UFC Александр Волкановски высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Он слишком осторожный боец, чтобы допускать ошибки, из-за которых может позволить себя поймать в поединке с кем-то вроде Дастина Порье. Дастин — великий боец, но я не вижу никого, кто способен победить Ислама в ближайшее время. Ислам настолько хорош, что это будет финиш в его исполнении. Полагаю, он финиширует сабмишном», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Напомним, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.