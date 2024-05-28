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Гаджиев: скептически отношусь к бою Махачева и Порье

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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение о поединке россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье на турнире UFC 302.

«Для российской аудитории бой Махачева и Порье — событие недели. Я к этому поединку отношусь скептически. По моему мнению, UFC организовывает этот бой от безысходности, не найдя Махачеву более достойную оппозицию. Как бы там ни было, примкнём к экранам и будем болеть за Махачева», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.

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