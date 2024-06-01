Махачев — о конфликте с Порье: он извинился, но я всё равно финиширую его
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«Дастин сказал несколько плохих слов на пресс-конференции. Но на церемонии взвешивания мы всё уладили. Он извинился и сказал, что я не так его понял. Это легенда нашего спорта. Но я всё равно финиширую его», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Титульный бой UFC в лёгком весе с участием Махачева и Порье состоится в Нью-Джерси в воскресенье, 2 июня, и станет главным событием вечера.
Спортсмены показали на весах 70,3 кг, тем самым уложившись в лимит лёгкого дивизиона.
В активе россиянина 25 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при восьми поражениях в карьере.
Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.