Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал информацию о болезни перед боем с американцем Дастином Порье.

«Ребята, не беспокойтесь. Я очень хорошо подготовился и готов на 100%», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.